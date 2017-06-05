Сериал дня

О феминизме в эпоху Ветхого Завета

О политических интригах в Древнем Египте

О Спартаке и восставших рабах

О борьбе ирландцев с римлянами

О детстве, отрочестве и юности пророка Мухаммеда

О древних королевствах на месте Англии

О придворных интригах в Древней Корее

О монахе-детективе, вернувшемся из Крестовых походов

О жизни Чингисхана в мельчайших подробностях

О французских королях и королевах

Об интригах и жестокости в Италии эпохи Возрождения

О Леонардо да Винчи

Об английской истории по хроникам Шекспира

О кровавых войнах в Речи Посполитой

Об интригах в Версале

О патриархе Никоне и протопопе Аввакуме

О Сулеймане Великолепном и Османской империи

О Гражданской войне в России

Об Англии после Первой мировой

О Второй мировой и немцах как жертвах нацизма