Сериал дня

О феминизме в эпоху Ветхого Завета
5 июня 2017
О политических интригах в Древнем Египте
6 июня 2017
О Спартаке и восставших рабах
7 июня 2017
О Юлии Цезаре
8 июня 2017
О курьезах древнеримской жизни
9 июня 2017
О трех китайских царствах
12 июня 2017
О борьбе ирландцев с римлянами
13 июня 2017
О втором праведном халифе
15 июня 2017
О детстве, отрочестве и юности пророка Мухаммеда
16 июня 2017
О жизни Карла Великого
19 июня 2017
О древних королевствах на месте Англии
20 июня 2017
О придворных интригах в Древней Корее
21 июня 2017
О монахе-детективе, вернувшемся из Крестовых походов
22 июня 2017
О жизни Чингисхана в мельчайших подробностях
23 июня 2017
О французских королях и королевах
26 июня 2017
Об интригах и жестокости в Италии эпохи Возрождения
27 июня 2017
О Леонардо да Винчи
28 июня 2017
О Генрихе VIII
29 июня 2017
О Елизавете I, королеве-девственнице
30 июня 2017
Об английской истории по хроникам Шекспира
3 июля 2017
О кровавых войнах в Речи Посполитой
4 июля 2017
Об интригах в Версале
5 июля 2017
О самурайской культуре глазами англичанина
6 июля 2017
О кардинале Ришельё
7 июля 2017
О кардинале Мазарини
10 июля 2017
О патриархе Никоне и протопопе Аввакуме
11 июля 2017
О Сулеймане Великолепном и Османской империи
12 июля 2017
О закате Шведского великодержавия
13 июля 2017
О начале истории США
14 июля 2017
О первом вице-президенте США
17 июля 2017
О королеве Виктории
18 июля 2017
О Наполеоновских войнах глазами английского стрелка
19 июля 2017
О потрясениях XX века глазами британской аристократии
20 июля 2017
О Гражданской войне в России
21 июля 2017
Об Америке эпохи сухого закона
24 июля 2017
Об Англии после Первой мировой
25 июля 2017
О Второй мировой и немцах как жертвах нацизма
26 июля 2017
О сексуальной революции в США
27 июля 2017
О наркоторговле в Колумбии
28 июля 2017